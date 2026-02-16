Cuore ' bruciato' lettera dei genitori di trapiantati alla direttrice del Monaldi | Ricordi di essere madre
I genitori di un bambino di 2 anni e mezzo, preoccupati per le condizioni del loro figlio, hanno scritto una lettera aperta alla direttrice del Monaldi, chiedendo più attenzione e umanità. La loro richiesta nasce dal timore che le competenze sui trapianti pediatrici non siano state pienamente impiegate, compromettendo le possibilità di cura del piccolo. La lettera, condivisa anche sui social, si sofferma sulla necessità di un intervento tempestivo e più umano, per garantire al bambino le cure che merita.
La richiesta è che l'ospedale "metta a disposizione del piccolo le proprie competenze", nonostante l'eccellenza dei trapianti pediatrici nel nosocomio napoletano sia stata col tempo "impoverita, smantellata" Nella lettera i genitori rivendicano il loro ruolo di testimoni della storia dei trapianti pediatrici in Campania e sostengono che negli anni quel sistema sarebbe stato progressivamente ridimensionato. "Le scriviamo in quanto testimoni storici dei trapianti pediatrici, e non solo, in Campania. Noi sappiamo bene quando, anni fa, è stato fatto l’ultimo trapianto pediatrico in Campania e chi vive grazie a questo dono meraviglioso, grazie all'instancabile e appassionato operato di un'equipe di professionisti medici e infermieri che non ci hanno mai abbandonato in nessun momento".🔗 Leggi su Napolitoday.it
L’ospedale Monaldi ha sospeso la direttrice del reparto di cardiochirurgia, dopo che tre medici si sono tirati indietro.
La direzione dell'ospedale Monaldi ha sospeso due chirurghi dopo il caso del cuore "bruciato" durante un trapianto pediatrico.
