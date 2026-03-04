Monaldi le accuse dell'equipe di sala operatoria | Clima tossico Da Oppido umiliazioni e offese

Undici operatori sanitari della sala operatoria dell'Ospedale dei Colli hanno firmato una lettera in cui denunciano un clima tossico, con criticità gravi e persistenti. Secondo quanto riportato, ci sarebbero state umiliazioni e offese da parte di un professionista, che hanno contribuito a creare un ambiente di lavoro difficile e stressante. La comunicazione evidenzia inoltre criticità nell'organizzazione e nella gestione delle attività quotidiane.

