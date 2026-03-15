ong salvate ancora una volta da un giudice

Un tribunale di Ragusa ha condannato il Ministero dell’Interno per il fermo della Sea Eye 5. La decisione ha accolto il ricorso degli attivisti tedeschi coinvolti nel caso. La sentenza rappresenta un nuovo episodio di un procedimento legale che vede coinvolti i membri di un'organizzazione non governativa. La vicenda si lega alle operazioni di salvataggio in mare e ai controlli delle autorità italiane.

Ministero dell’Interno condannato dal tribunale di Ragusa per il fermo della Sea Eye 5. Accolto il ricorso degli attivisti tedeschi. Le autorità italiane indicarono Taranto come porto sicuro in cui attraccare, ma il comandante pretese di sbarcare a Pozzallo. Le Ong in tribunale la fanno di nuovo franca. Questa volta a Ragusa, dove il giudice civile Rosanna Scollo ha annullato l’ennesimo fermo amministrativo, accogliendo l’opposizione presentata dalla Sea Eye 5 contro il provvedimento disposto dalla Prefettura: fermo di 20 giorni nel porto di Pozzallo, dove la nave era attraccata il 16 giugno del 2025, cancellato e spese di lite (518 euro), oltre ai compensi legali (2. 🔗 Leggi su Laverita.info

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