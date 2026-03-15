One Piece torna su Netflix i fan scoprono le somiglianze tra Logue Town e Firenze

One Piece torna su Netflix e tra i fan si diffonde una teoria: Logue Town, una delle location più note del manga, potrebbe essere stata ispirata a Firenze. Alcuni appassionati notano somiglianze tra l’ambientazione della città immaginaria e alcuni aspetti architettonici e storici della città italiana, mentre altri non avevano mai considerato questa possibile connessione. La discussione si sviluppa tra le community internazionali dedicate alla serie.

C’è chi lo nota subito e chi invece non ci aveva mai fatto caso. Ma tra le community internazionali dedicate a One Piece circola da tempo una teoria curiosa: Logue Town, una delle città più iconiche del manga ideato e scritto da Eiichiro Oda, potrebbe avere alcuni tratti ispirati a Firenze. L’ipotesi è riemersa negli ultimi mesi anche sui social, dove diversi lettori hanno iniziato a confrontare tavole del manga e fotografie del centro storico fiorentino. Il risultato? Una serie di coincidenze architettoniche e culturali che hanno fatto discutere gli appassionati. A riaccendere l’interesse per questa ambientazione ha contribuito anche la serie live action di One Piece prodotta da Netflix. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Io capisco l'entusiasmo di un certo pubblico per il live action di One Piece e non credo che abbia senso provare a ridimensionarlo o, in qualche modo, sminuirlo. Da un punto di vista puramente critico, però, è difficile sorvolare sui tanti problemi della serie. Dall x.com