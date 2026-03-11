One Piece su Netflix | Logue Town potrebbe essere ispirata a Firenze tra manga e realtà

Con l’arrivo su Netflix della nuova stagione di One Piece, si torna a parlare di Logue Town, il porto immaginario dell’universo di Eiichiro Oda. La serie live action ha portato nuovamente l’attenzione su questa località, che alcuni interpretano come ispirata a una città reale. Firenze, infatti, viene menzionata come possibile fonte di ispirazione per il setting di Logue Town.

Firenze, 11 marzo 2026 – E se il Re dei Pirati fosse stato giustiziato a Firenze? Con l’arrivo su Netflix della nuova stagione della serie live action di One Piece, torna sotto i riflettori uno dei luoghi più iconici dell’universo creato da Eiichiro Oda: Logue Town. È qui che nacque e morì Gol D. Roger, il leggendario Re dei Pirati, e dove la storia di Monkey D. Luffy – o Rubber, per chi è cresciuto guardando l’anime in tv nei primi anni Duemila – cambia per sempre. Logue Town, la città dell’inizio e della fine. Per molti fan italiani, e in particolare per quelli fiorentini, Logue Town nasconde una curiosità affascinante: potrebbe essere ispirata proprio a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

