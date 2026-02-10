One Piece torna su Netflix | trailer della stagione 2 e tappa italiana a Milano prima del debutto

Netflix ha pubblicato il trailer della seconda stagione di One Piece, la serie live action basata sul famoso manga. I fan italiani potranno vedere la nuova avventura della ciurma di Monkey D. Luffy in anteprima, perché prima del debutto ufficiale la produzione ha annunciato una tappa a Milano. La città si prepara ad accogliere gli attori e a permettere agli appassionati di vivere da vicino l’atteso ritorno del famoso pirata.

La ciurma di Monkey D. Luffy è pronta a tornare nelle nuove puntate della serie live action sulla piattaforma streaming dopo il successo del 2023. Netflix ha diffuso il nuovo atteso trailer e il poster ufficiale della seconda stagione di One Piece: Verso la Rotta Maggiore, seconda stagione della serie live action ispirata al celebre manga di Eiichir? Oda. La serie arriverà in esclusiva sulla piattaforma streaming il 10 marzo e in concomitanza dell'uscita del trailer, Netflix ha annunciato anche un tour globale di eventi dedicati ai fan, pensato per accogliere il pubblico verso il debutto dei nuovi episodi.

