Tra caldo estremo e aria ferma | Bologna scende nella classifica del clima

Tra caldo estremo e aria ferma, Bologna si colloca al 72° posto su 107 capoluoghi nella classifica del clima 2026, secondo l’indagine del Sole 24 Ore. L’analisi si basa su 15 indicatori meteorologici raccolti da 3bmeteo tra il 2015 e il 2025. Mentre Bari si posiziona al primo posto, Bologna si trova tra le città con i peggiori parametri climatici.

Nella classifica climatica del Il Sole 24 Ore il capoluogo emiliano è 72°: caldo estremo, notti tropicali e aria stagnante segnano il nuovo clima urbano Negli ultimi quindici anni l’Italia si è scaldata, come è noto. La temperatura media annua è aumentata di 1,8°C, con un incremento più marcato nelle regioni settentrionali dove il termometro è salito di 2,3 gradi tra il 2015 e il 2025. L’aumento è stato più contenuto nei capoluoghi del Centro (+1,9°C) e nel Mezzogiorno (+1,3°C). L’analisi fotografa un Paese sempre più esposto agli estremi climatici. Nel 2025 sono state registrate 17 ondate di calore, 14 picchi di caldo estremo e circa 80 notti tropicali, quando la temperatura non scende sotto i 20 gradi nemmeno durante la notte. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

