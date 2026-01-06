Omicidio Coli Decide la Cassazione

Venerdì, la Corte di Cassazione si pronuncerà sulla vicenda dell’omicidio del commercialista Ausonio Coli. La decisione rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario, che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e degli operatori del diritto. La sentenza della Suprema Corte chiarirà aspetti fondamentali del caso, contribuendo a definire le responsabilità e le eventuali implicazioni legali coinvolte.

Venerdì la Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sull'omicidio del commercialista Ausonio Coli. Al centro dell'udienza, la richiesta di un nuovo incidente probatorio avanzata dalla difesa di Francesco Innocenti, condannato all'ergastolo come autore del delitto. Una richiesta già bocciata dal tribunale di Grosseto ma che ora approda davanti alla Suprema corte, con un obiettivo preciso: un possibile giudizio di revisione. Lo sostiene l'avvocato Stefano Giorgio, che ha depositato una memoria. "Nutro piena fiducia che i giudici di Cassazione – ha detto – nell'esercizio della loro alta funzione, sapranno riaffermare la centralità del diritto alla prova.

