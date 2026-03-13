Coppia gay | la Consulta decide sull’adozione internazionale

Il tribunale per i minorenni di Venezia ha inviato alla Corte Costituzionale un caso di adozione internazionale riguardante una coppia gay. La decisione riguarda un procedimento in corso e mira a chiarire la compatibilità delle norme italiane con i requisiti di adozione internazionale. La questione è ora nelle mani della Corte, che dovrà pronunciarsi sulla questione.

Il tribunale per i minorenni di Venezia ha inviato un caso specifico alla Corte Costituzionale per risolvere una questione di adozione internazionale. Due uomini uniti civilmente chiedono il diritto a diventare genitori, ma la legge attuale vieta l'adozione alle coppie omosessuali unite da unione civile. La Consulta dovrà stabilire se tale divieto sia incostituzionale. La richiesta parte da due veneziani di quarant'anni che hanno già dimostrato stabilità affettiva e risorse adeguate. I giudici ritengono che mantenere il blocco legale produca effetti discriminatori non giustificati. Il nodo giuridico riguarda l'articolo 29 bis della normativa sulle adozioni.