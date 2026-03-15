Oltre 1100 progetti di Servizio Civile Universale attivi in Veneto | 153 nel Veronese

In Veneto sono attivi oltre 1100 progetti di Servizio Civile Universale, con 153 nel territorio del Veronese. I settori coinvolti spaziano dall’assistenza sociale alla protezione civile, che interviene durante eventi meteorologici estremi. I volontari si dedicano a diverse attività, offrendo supporto in vari ambiti e contribuendo alle esigenze locali. Ogni progetto rappresenta un’opportunità di impegno diretto per i giovani del territorio.

«Presentate domanda, partecipate numerosi perché è una bella e importante occasione di crescita umana e personale al servizio del territorio e della comunità», sono le parole dell'assessore Roma rivolte ai giovani «I settori in cui mettersi alla prova sono tanti. Si va dall’assistenza in un territorio in cui l’età media diventa sempre più alta, alla protezione civile in prima linea, ad esempio, in caso di eventi meteorologici estremi. Ma ci sono anche il mondo della cultura, dell’ambiente e della riqualificazione urbana. Il ventaglio di progetti attivati in regione grazie al bando del Servizio Civile Universale del Dipartimento per le... 🔗 Leggi su Veronasera.it

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