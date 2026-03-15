Oliver Bearman | Sfortuna nel primo giro ma sono riuscito a trovare velocità

Oliver Bearman ha ottenuto il quinto posto al GP di Cina, seconda tappa del Mondiale 2026 di Formula 1. Durante la gara ha subito una sfortuna nel primo giro, ma è riuscito a recuperare e a trovare velocità. La sua performance rappresenta un risultato importante per la sua stagione. La corsa si è svolta senza altri episodi significativi che coinvolgessero direttamente il pilota.

Un consistente Oliver Bearman ha centrato la quinta piazza in occasione del GP di Cina, appuntamento numero due valido per il Mondiale 2026 di Formula 1. Prestazione di valore per il britannico, il quale ha probabilmente sfruttato il forfait della McLaren per cedere il passo solo alle due Mercedes e alla Ferrari. Si tratta di un segnale di continuità rilevante per il pilota in forza alla Haas, il quale ha raccolto un gap di +57.268 rispetto al vincitore Andrea Kimi Antonelli, piazzandosi alle spalle della rossa di Charles Leclerc, ai piedi del podio dopo una battaglia titanica con Lewis Hamilton, terzo. Visibilmente soddisfatto, il classe... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Oliver Bearman: “Sfortuna nel primo giro, ma sono riuscito a trovare velocità” Articoli correlati Leggi anche: F1, Oliver Bearman: “Ottimo ritmo, bello cominciare così” F1, Oliver Bearman: “L’obiettivo della mia vita è correre e vincere con la Ferrari”La stagione appena conclusa è stata un trampolino di lancio per la carriera di Oliver Bearman. Tutto quello che riguarda Oliver Bearman Temi più discussi: F1 GP Cina | Haas fiduciosa dopo le qualifiche di Shanghai: Bearman in Q3, Ocon frenato da una bandiera gialla; DIRETTA F1, GP Australia 2026: LIVE Gara - Live - Formula 1; Max Verstappen affronta una straordinaria difficoltà nella sprint del GP di Cina: tutto ciò che poteva andare storto è andato storto.; Max Verstappen affronta un'eccezionale difficoltà nella sprint del GP di Cina: tutto ciò che poteva andare storto è andato storto. Bearman: Qualifica difficile, ma non mi aspettavo di lottare per i primi otto postiPiazzamento in top-10 per il britannico della Haas, che non si sarebbe tuttavia aspettato di lottare per i primi otto ... formulapassion.it Bearman: Dimostreremo perché meritiamo di lottare nelle prime posizioni del gruppo centraleDopo il 7° posto in Australia, il britannico punta a replicare un simile risultato anche in Cina, pur riconoscendo le complessità del tracciato ... formulapassion.it Anche oggi Oliver #Bearman ha concluso la sua #qualifica a Shanghai in Q3. Al termine della sessione, il britannico della Ferrari Driver Academy, ha commentato la sua prestazione vista nella Sprint e nella sessione di stamattina: le sue parole #f1 #formula1 facebook Sprint Quali Results for Haas Drivers P9 Oliver Bearman P12 Esteban Ocon #F1 #ChineseGP x.com