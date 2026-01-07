F1 Oliver Bearman | L’obiettivo della mia vita è correre e vincere con la Ferrari

Oliver Bearman, giovane talento britannico in Formula 1, ha concluso il suo primo anno nel campionato con la Haas, classificandosi al tredicesimo posto nella classifica piloti. La stagione 2025 ha rappresentato un importante passo avanti nella sua carriera, confermando il suo obiettivo di correre e vincere con la Ferrari. Un percorso che, finora, mostra determinazione e ambizione per il futuro.

La stagione appena conclusa è stata un trampolino di lancio per la carriera di Oliver Bearman. Il rookie britannico, con la sua Haas, ha disputato un 2025 ottimo in F1, chiudendo la sua prima stagione al tredicesimo posto della classifica piloti. Per il pilota dell'Academy Ferrari si prospetta un futuro prospero, con l'obiettivo di guidare una delle due monoposto della scuderia di Maranello. La Ferrari sta indubbiamente affrontando un periodo non facile ed i due piloti attuali sono vittime della situazione. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno fatto il massimo per raggiungere gli obiettivi posti ad inizio anno ma per numerosi e diversi motivi, il team italiano ha concluso uno dei Mondiali più negativi di sempre.

