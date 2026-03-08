Oliver Bearman ha iniziato la stagione di Formula 1 con un ritmo molto convincente, dimostrando di essere in buona forma fin dalle prime sessioni. Il pilota, che corre con la scuderia Haas, ha mostrato un andamento stabile e promettente durante le qualifiche e le prove libere, lasciando intendere che il suo contributo sarà importante nel proseguo del campionato.

?Un inizio oltremodo positivo per Oliver Bearman. Il giovane pilota in forza alla Haas ha infatti strappato la settima piazza in occasione del GP d’Australia, primo appuntamento del lungo calendario dedicato al Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena questo fine settimana a Melbourne, precisamente sul tracciato di Albert Park. Bearman ha aggiunto: “È una sensazione speciale iniziare questi nuovi regolamenti in questo modo, è un ottimo risultato per la squadra, essere “i migliori degli altri. Abbiamo beneficiato di alcuni ritiri di altri prima di noi, ma nonostante tutto, abbiamo segnato punti e li prenderemo tutti.” F1, la Ferrari e l’asso nella manica ‘macarena’. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Oliver Bearman: “Ottimo ritmo, bello cominciare così”

F1, Oliver Bearman: “L’obiettivo della mia vita è correre e vincere con la Ferrari”La stagione appena conclusa è stata un trampolino di lancio per la carriera di Oliver Bearman.

F1, Herbert snobba Antonelli, Bearman e Bortoleto: “Il miglior rookie è un altro”La stagione 2025 della Formula 1 ha visto emergere diversi talenti tra i debuttanti, ma per l’ex pilota britannico Johnny Herbert il migliore è stato...

Una selezione di notizie su Oliver Bearman.

Temi più discussi: Le prime libere stagionali della Haas, Bearman: Abbiamo imparato molto | FP; Con loro la Generazione Z si prenderà la F.1; Formula 1, in Australia vince la Mercedes di Russell, terza la Ferrari di Leclerc; L'IA ha scelto: è Leclerc il campione del mondo 2026.

Bearman: Abbiamo imparato molto e scoperto nuove coseNel corso dei test pre-stagionali svolti in Bahrain, la Haas è stato il team più sorprendente in termini di affidabilità e giri compiuti, piazzandosi in quest’ultimo al caso al 2° posto alle spalle de ... formulapassion.it

F1, Oliver Bearman alla Haas: ufficiale il contratto per il Mondiale 2025Oliver Bearman titolare in F1 dal Mondiale 2025. Il team americano Haas ha annunciato di aver messo sotto contratto il gioven pilota britannico che arriva dalla Ferrari Driver Academy con un contratto ... sport.sky.it

Oliver Bearman e i "cattivi della F1": chi rischia e chi no Alla vigilia del Campionato Mondiale 2026 un fattore determinante sarà la correttezza in pista per non incorrere in punti di penalità che possono costar caro #F1 Di @AnotherBrick94 x.com

Bearman sconvolto dalla Ferrari in pista. Nel test F1 2026 in Bahrain, la Ferrari SF-26 ha mostrato un’innovativa ala posteriore rotante che ha lasciato Oliver Bearman senza parole. Dietro Hamilton, incredulo, ha esclamato: “Che c***o succede”. L’innova - facebook.com facebook