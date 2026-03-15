Dopo la partita tra Udinese e Juventus, il portiere dell'Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ha elogiato le qualità di Yildiz, definendolo fortissimo, e ha commentato il gol di Conceicao, ritenendolo giustamente annullato. Le sue parole si sono concentrate sull’andamento dell’incontro, senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze di quanto accaduto.

Okoye nel post partita di Udinese Juve ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la sconfitta contro i bianconeri di Spalletti. Okoye è intervenuto a Sky nel post partita di Udinese Juve. Le sue dichiarazioni. SCONFITTA – « È un peccato perché c’era l’opportunità di prendere punti oggi. Un punto almeno. Ma la Juve era troppo forte e dobbiamo pensare alla prossima partita ». GOL CONCEICAO – « Era sulla mia strada e così era molto difficile per me parare quel tiro e penso che l’arbitro ha fatto molto bene ». FINALE STAGIONE – « Siamo molto carichi, perché tutti insieme vogliamo andare avanti e vogliamo andare più in alto possibile. Vogliamo fare un grande finale e siamo molto carichi ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Okoye a Sky: «Yildiz fortissimo. Gol Conceicao? Giusto annullarlo. Ecco perché»

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Conceicao dopo la vittoria ed il gol che gli è stato annullato: "Contro tutti come sempre" Chico - facebook.com facebook