Udinese Juve 0-1 LIVE | Yildiz vicino al gol ancora una bella parata di Okoye

Nella partita tra Udinese e Juve, la squadra ospite ha conquistato la vittoria con un gol che ha deciso l’incontro. Yildiz ha avuto un’occasione per segnare, ma Okoye è riuscito a deviare il tiro con una parata efficace. La sfida, valida per la 29ª giornata di Serie A 202526, si è conclusa con il risultato di 0-1.

di Andrea Bargione Udinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Udine va in scena la sfida tra Udinese e Juventus. Una sfida che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà affrontarsi direttamente Como e Roma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Udinese Juve 0-1: sintesi e moviola. 63? DOPPIA OCCASIONE YILDIZ! – Bella azione dei bianconeri, stasera in azzurro, con Yildiz. Prima il tiro sul secondo palo, poi la conclusione dal limite dell’area ma la palla viene deviata in corner. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Udinese Juve 0-1 LIVE: Yildiz vicino al gol, ancora una bella parata di Okoye Articoli correlati Udinese Juve 0-1 LIVE: Locatelli vicino all’eurogol! Okoye si superadi Andrea BargioneUdinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26 Questa... Juve Galatasaray 0-0 LIVE: Yildiz vicino al gol!di Marco BaridonJuve Galatasaray LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il ritorno dei playoff di Champions... Tutti gli aggiornamenti su Udinese Juve Temi più discussi: Serie A | I precedenti di Udinese-Juventus - Juventus Football Club; Lo scudetto del 5 maggio, il caso Pogba e poi... Udinese-Juve non è mai una partita normale; Udinese-Juve, chi è l'arbitro: quel precedente con Maggioni a San Siro contro il Milan. All'Avar...; La preview di Udinese-Juventus. Udinese-Juventus 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Ekkelenkamp vicino al pareggioLa diretta live di Udinese-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Udinese-Juventus 0-1, Thuram costretto a lasciare il campo. Al suo posto Koopmeiners59' - Boga serve Koopmeiners in area che colpisce al volo di testa. Il pallone finisce di poco sopra la traversa. 58' - Altra occasione per la Juventus: da destra ... tuttojuve.com INFORTUNIO IN UDINESE-JUVE: SPALLETTI LO SOSTITUISCE - facebook.com facebook Udinese-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #UdineseJuventus x.com