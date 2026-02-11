Ossigeno per Biagio e Moie Vallesina

Nella 21esima giornata del girone A di Promozione, Biagio Nazzaro Chiaravalle e Moie Vallesina centrano due vittorie fondamentali per la corsa salvezza. Entrambe le squadre hanno conquistato punti importanti in un match che potrebbe fare la differenza nella classifica finale. La lotta per evitare la retrocessione si fa ancora più intensa, e ora il campionato entra nel vivo.

Nella 21esima giornata del girone A di Promozione colpi importanti, in chiave salvezza, per Biagio Nazzaro Chiaravalle e Moie Vallesina. Due vittorie, le uniche per le anconetane, che risollevano le sorti delle due squadre. Un autentico scontro salvezza era quello della Biagio (quart'ultima) sabato a Castelfidardo, con la Vigor (ultima) che si ferma dopo tre pareggi di fila. La Biagio accorcia sulle dirette inseguitrici e domenica aspetta l'arrivo dell'Ostra, quarta forza del campionato, che ha pareggiato in casa contro la Pergolese. Tre punti preziosi anche per il Moie Vallesina (penultima) contro la Montemarcianese (un punto nelle ultime tre partite) che torna alla vittoria dopo oltre tre mesi.

