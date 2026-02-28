Durante il Festival di Sanremo 2026, Patty Pravo è scivolata dalla sedia mentre si trovava davanti ai giornalisti in sala stampa. Il momento è stato catturato in un video che ha rapidamente fatto il giro del web, sorprendendo il pubblico e gli spettatori online. La cantante si è rialzata subito, senza riportare ferite visibili.

Momento inatteso al Festival di Sanremo 2026: Patty Pravo è caduta dalla sedia davanti ai giornalisti in sala stampa. La cantante, in gara con il brano “ Opera ”, stava per sedersi durante la consueta conferenza quando ha mancato la sedia ed è scivolata a terra. Un piccolo incidente che ha subito fatto il giro del web, ma che l’artista ha affrontato con la sua proverbiale eleganza e ironia. Accanto a lei c’era Simone Fosco, figura centrale nella sua vita professionale, spesso al centro del gossip. L’episodio è avvenuto durante l’ingresso in sala stampa per la classica conferenza con i giornalisti che seguono il Festival. Patty Pravo, accompagnata da Simone Fosco, si è avvicinata alla sedia per accomodarsi ma, nel gesto, non l’ha trovata correttamente posizionata ed è scivolata. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Patty Pravo cade dalla sedia a Sanremo: il video diventa virale e la reazione della cantante spiazza tutti

Patty Pravo cade dalla sedia alla conferenza stampa di Sanremo – Il video(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 La cantante Patty Pravo cade dalla sedia all'inizio della conferenza stampa di Sanremo.

Leggi anche: Piccolo incidente per Patty Pravo: cade dalla sedia in conferenza stampa a Sanremo – Video

Tutti gli aggiornamenti su Patty Pravo.

Temi più discussi: Piccolo incidente per Patty Pravo: cade dalla sedia in conferenza stampa a Sanremo - Video; Patty Pravo cade dalla sedia in conferenza stampa a Sanremo; Sanremo, Patty Pravo saluta i giornalisti poi non trova la sedia e cade in conferenza stampa; Sanremo, Patty Pravo saluta i giornalisti poi cade in conferenza stampa.

Incidente per Patty Pravo, cade dalla sedia in sala stampaPiccolo inconveniente per Patty Pravo durante la conferenza stampa con i giornalisti, la cantante è caduta dalla sedia ma si è subito rialzata con eleganza e sorriso, conquistando applausi e simpatia ... ilgiornale.it

Sanremo 2026, Patty Pravo cade dalla sedia in conferenza stampa: cosa è successo(Adnkronos) – Momento di paura per Patty Pravo. La cantante, in gara al Festival di Sanremo con il brano ‘Opera’, ha rischiato oggi di farsi male durante la conferenza stampa. cremonaoggi.it

Sembrava filare tutto liscio. Balli strani attorno a Patty Pravo. Cristina D'Avena versione black metal e la classica medley "Occhi di gatto - Whole lotta love". Pupo versione sicario cyborg. Carlo Conti che spoilera tutte le cover per guadagnare 0,7 secondi a bran - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Serata cover: il primo ballerino Timofej Andrijashenko danza mentre Patty Pravo canta 'Ti lascio una canzone' di Paoli in omaggio a Vanoni Codice Televoto: 04 x.com