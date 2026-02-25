Sanremo 2026 | Patty Pravo online il video ufficiale di Opera

SANREMO – Patty Pravo celebra 60 anni di carriera: un percorso artistico tra i più lunghi del panorama musicale italiano durante il quale è stata – e resta – protagonista indiscussa. Una vita fatta di successi, di provocazioni ed eccessi, di collaborazioni e di ricerca – seguendo ostinatamente il suo intuito musicale – in un’evoluzione costante che le ha permesso di restare sempre sulla cresta dell’onda. La grande interprete non si sottrae a quest’importante ricorrenza, anzi, lo fa con l’entusiasmo e l’estro che la contraddistinguono, e pubblica per l’occasione il suo ventinovesimo album da studio, “Opera” (Nar International – AdaWarner Music Italy), in uscita il 6 marzo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

