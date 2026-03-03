Domenico rimasto senza cuore per oltre mezz’ora in sala operatoria mentre cercavano di scongelare quello bruciato

Domenico è rimasto senza cuore per più di trenta minuti in sala operatoria, mentre i medici cercavano di scongelare quello “bruciato”. L’intervento, considerato l’unica speranza di salvezza, si è poi trasformato in un procedimento legale volto a chiarire i dettagli di ogni minuto trascorso in sala. La vicenda si concentra sui passaggi chirurgici e sulle azioni intraprese durante l’operazione.

Un intervento atteso come l'unica possibilità di salvezza, trasformato in un caso giudiziario che oggi punta a chiarire ogni minuto trascorso in sala operatoria. È attorno a quella finestra temporale – oltre mezz'ora senza cuore – che si concentra l'inchiesta della Procura di Napoli sulla morte del piccolo Domenico, 2 anni e 4 mesi, deceduto il 21 febbraio dopo due mesi di ricovero sostenuto con Ecmo, il sistema di circolazione extracorporea. Il nodo centrale riguarda il trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre all'ospedale Monaldi. Secondo quanto emerge dagli atti acquisiti, il cuore donato, proveniente da Bolzano, sarebbe arrivato in sala operatoria alle 14.