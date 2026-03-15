Oculisti partono per convegno medico rinviati interventi di cataratta | aperto dossier Asl

Tre oculisti del Pta di Mesagne sono partiti per un congresso medico a Rimini, causando il rinvio di interventi di cataratta e procedure intravitreali programmati tra giovedì e venerdì scorsi. La situazione ha portato all'apertura di un dossier da parte dell’Asl, che sta valutando i motivi di questa scelta e le conseguenze per i pazienti coinvolti.

BRINDISI - Tre medici oculisti del Pta di Mesagne nei giorni scorsi avrebbero partecipato a un congresso medico a Rimini, determinando il rinvio, tra giovedì e venerdì scorsi, di una serie di operazioni alla cataratta e interventi intravitreali. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno Puglia. “Domani mattina provvederò a effettuare la segnalazione all’Ufficio procedimenti disciplinari (Upd)”. Lo dichiara all’ANSA il direttore generale dell’Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio. “Il dottor Cesare Salerno, dirigente responsabile dell’Unità operativa semplice dei Pta di Mesagne e San Pietro Vernotico, ha risposto alla lettera con cui chiedevo chiarimenti venerdì nel tardo pomeriggio” spiega De Nuccio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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