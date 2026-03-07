Cortona si prepara ad accogliere la Tirreno Adriatico le cose da sapere

Cortona si appresta ad accogliere la Tirreno Adriatico e da mercoledì 11 marzo ci saranno modifiche alla sosta e alla circolazione nel centro. Anche la raccolta dei rifiuti subirà variazioni in quella zona. La città si sta organizzando per l’evento e le modifiche resteranno in vigore fino a nuova comunicazione. La manifestazione si svolge in quella data e coinvolge diverse strade del centro storico.

Arezzo, 7 marzo 2026 – Mercoledì 11 marzo cambiano sosta e circolazione, anche la raccolta dei rifiuti in centro. Prime variazioni dal giorno precedente. La Tirreno Adriatico sta per approdare a Cortona, mercoledì 11 marzo si terrà la partenza di tappa. La logistica della manifestazione sarà ubicata in piazza Signorelli e piazza della Repubblica, i corridori partiranno attraversando via Nazionale per poi dirigersi verso Camucia. Per consentire lo svolgimento della manifestazione nella massima sicurezza, già dal giorno precedente saranno in vigore alcune variazioni al traffico e alla sosta.