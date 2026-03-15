Nuvoloso progressivo miglioramento nel corso della giornata

A Bergamo domenica 15 marzo il cielo sarà coperto da nuvole, ma nel corso della giornata si prevede un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le previsioni del Centro Meteorologico Lombardo indicano che la giornata inizierà con un cielo prevalentemente nuvoloso, per poi aprirsi gradualmente a spazi di sereno nel pomeriggio. La temperatura rimarrà stabile durante tutto il giorno.

Il meteo a Bergamo per la giornata di domenica 15 marzo secondo le previsioni del Centro Meteorologico Lombardo. Analisi sinottica La perturbazione giunta ieri, associata alla saccatura nord-Atlantica alimentata da correnti di aria artico-marittima tenderà, nella giornata odierna, ad esaurire gradualmente i suoi effetti sulla nostra regione. Ne deriverà un aumento della pressione, soprattutto dalla giornata di lunedì, garante di un ulteriore miglioramento delle condizioni, esponendo tuttavia anche la Lombardia a correnti orientali nel corso della prossima settimana. Domenica 15 marzo 2026 Tempo Previsto: Nelle prime del mattino molte nubi ovunque. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: molto nuvoloso con precipitazioni sparse. Dal pomeriggio graduale esaurimento dei fenomeni. Durante la notte formazione di foschie lungo la costa e sulle pianure orientali max 15/16°C Maggiori info ar x.com