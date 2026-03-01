Molto nuvoloso con deboli piogge graduale miglioramento in giornata

A Bergamo, domenica 1° marzo, il cielo sarà prevalentemente coperto con nuvole dense e deboli piogge che interesseranno la mattina. Nel corso della giornata, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con le nuvole che si diradano lentamente. La giornata si svolge sotto un cielo grigio, con piogge leggere che accompagnano le prime ore.

Il Meteo a Bergamo per la giornata di domenica 1° marzo riserva cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 0.3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1838m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Secondo le previsioni di 3BMeteo. In Lombardia Se il meteo a Bergamo prevede deboli piogge diamo uno sguardo alla Lombardia: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Vigilia di Natale con cielo nuvoloso e deboli pioggeIl tempo a Bergamo ci riserva, per mercoledì 24 dicembre, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 11mm...

Cieli molto nuvolosi e deboli piogge chiudono il 2025Il meteo a Bergamo per la giornata di mercoledì 31 dicembre 2025 – secondo 3Bmeteo – prevede cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

