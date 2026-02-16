Meteo in netto miglioramento | inizio settimana sereno o poco nuvoloso

Il cielo si schiarisce, e le previsioni indicano che da lunedì 16 febbraio il cielo sarà quasi completamente sereno, con solo qualche nuvola sottile. La perturbazione che aveva portato pioggia e nuvole si allontana, lasciando spazio a giornate più tranquille. Le temperature si stabilizzano, e il sole farà capolino più spesso, portando un po’ di sollievo dopo giorni di maltempo.

Da lunedì torna il bel tempo in pianta stabile (o quasi). Temperature massime fino a 14 gradi Situazione meteorologica in netto miglioramento: da lunedì 16 febbraio tornerà in pianta stabile o quasi il sereno, con qualche leggera velatura. Le temperature massime sono destinate a raggiungere i 14 gradi. Mercoledì potrebbe essere ancora una giornata caratterizzata dal forte vento. A Lecco martedì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.