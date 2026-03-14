Durante un controllo dei Carabinieri di Sustinente, un uomo di 76 anni e suo figlio di 30 sono stati arrestati a Serravalle Po. Sono accusati di aver gestito illegalmente una discarica di circa 400 mq e di aver trascurato un cascinale in rovina. L’intervento ha portato al sequestro dei materiali e all’arresto dei due uomini.

Un controllo mirato dei Carabinieri di Sustinente ha portato all’arresto di un uomo di 76 anni e del figlio trentenne a Serravalle Po, accusati di gestione illegale di rifiuti e trascuratezza verso edifici in rovina. L’operazione, svoltasi oggi, sabato 14 marzo 2026, ha portato al sequestro di un cascinale pericolante e di un furgone utilizzato per lo smaltimento illecito. L’intervento ha rivelato una discarica abusiva estesa su circa 400 metri quadrati, dove sono stati rinvenuti ammassi di scarti metallici, serbatoi Gpl, pneumatici e lastre di eternit. La situazione è stata definita critica non solo per l’inquinamento ambientale, ma anche per la sicurezza pubblica, data la presenza di voragini nascoste e di strutture con rischio immediato di crollo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padre e figlio arrestati: 400mq di discarica e cascinale

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