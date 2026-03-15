A Roma, il limite di velocità a 30 kmh nella Ztl del centro storico rischia di essere revocato, dopo le polemiche e i dibattiti degli ultimi mesi. La misura, introdotta dal Comune, ha già suscitato critiche e dubbi sulla sua efficacia, e ora si valuta se mantenere o meno questa restrizione. La decisione finale è ancora da prendere.

Il limite a 30 chilometri orari imposto dal Comune di Roma su tutta la Ztl Centro storico potrebbe avere i mesi contati. Un ricorso straordinario al presidente del Consiglio di Stato è stato infatti presentato contro la delibera di giunta capitolina che, a novembre scorso, ha istituito la nuova «zona 30» a partire dal 15 gennaio. Promotori del ricorso sono l'associazione «Le Partite Iva», rappresentata da Angelo Distefano, il comitato «Tutela parcheggi e mobilità nel Lazio», presieduto da Alessandra Casino, insieme a tassisti e cittadini che puntano a far annullare il provvedimento, prendendo spunto da quanto successo a gennaio scorso a Bologna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nuova Zona 30 in Ztl già in bilico: "A Roma cadrà come a Bologna"

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