Roma | nasce zona 30 da domani in area Ztl limite di 30 Km orari

Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha firmato e protocollato la determina che istituisce la 'Zona 30' all'interno dell'area della Ztl Centro Storico, in attuazione alla delibera approvata dalla Giunta Capitolina il 13 novembre 2025. ''Da domani - ha commentato l'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè - tutta l'area della Ztl Centro Storico avrà un limite di velocità di 30 kmh, anche le strade larghe, che sono retaggio di una città a misura di auto che ora non c'è più visto che in Centro c'è grande domanda di pedonalità. Abbiamo il dovere di ridurre incidenti, vittime e il differenziale di velocità tra soggetto forte e soggetto più fragile, così abbattiamo il rischio di mortalità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

