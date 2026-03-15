Durante la conferenza annuale del Jerusalem Post a New York, è stata annunciata una nuova strategia che prevede di colpire i vertici di Hamas e Hezbollah. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sui piani delle forze coinvolte, senza ulteriori dettagli sui metodi o le modalità di intervento. La discussione si è concentrata sulle implicazioni di questa decisione senza approfondire i motivi o le conseguenze.

Una dichiarazione esplosiva emersa dalla conferenza annuale del Jerusalem Post a New York ha posto l’accento su un cambio di strategia nella lotta contro le minacce regionali. Yaakov Katz, figura chiave della testata ebreo-americana, ha dichiarato che dopo anni di scontri con Hamas e Hezbollah, il prossimo obiettivo saranno i leader stessi di questi gruppi. La posizione espressa durante l’incontro tenutosi al Gotham Hall è chiara: la partecipazione degli Stati Uniti alla campagna militare determina l’appoggio incondizionato dei cittadini israeliani verso Benjamin Netanyahu. L’evento si è svolto in un contesto di ripresa post-pandemica, segnando il primo raduno fisico dell’organizzazione negli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova strategia: colpire i vertici di Hamas e Hezbollah

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