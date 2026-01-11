Colpire il Venezuela per colpire la Cina | la strategia Usa e la contromossa di Pechino

Il testo analizza la risposta di Pechino all’azione militare statunitense in Venezuela, evidenziando come la Cina abbia condannato l’intervento e sottolineato l’importanza del rispetto della sovranità nazionale. Viene approfondita la strategia degli Stati Uniti nel colpire il Venezuela per influenzare la posizione della Cina e le eventuali contromosse di Pechino in questo contesto geopolitico.

La reazione cinese al blitz statunitense in Venezuela è stata decisa ma pacata. Pechino ha subito condannato l'intervento di Washington, definendolo "un atto di bullismo che viola gravemente il diritto internazionale, lede la sovranità del Venezuela e compromette i diritti del popolo venezuelano". Il gigante asiatico ha inoltre fatto sapere di non accettare che certi Paesi agiscano come "giudici del mondo", ribadendo che la sovranità di tutte le nazioni "deve essere protetta", ma non si è spinto oltre questi interventi istituzionali. Nessun sostegno concreto ed esplicito per Nicolas Maduro e Caracas.

