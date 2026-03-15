Nuova Sondrio | contro la Casatese arrivano tre punti d' oro

Nella decima giornata di ritorno del girone B di serie D, la Nuova Sondrio ha battuto 2-1 la Casatese Merate, che non aveva mai perso in trasferta. La partita si è svolta oggi pomeriggio e ha visto i padroni di casa conquistare tre punti importanti grazie a una rimonta. La Casatese Merate ha affrontato la sfida con il suo record di imbattibilità esterna.

Successo in rimonta per la Nuova Sondrio che oggi pomeriggio ha sconfitto con il punteggio di 2-1 la Casatese Merate (che non aveva mai perso in trasferta) nella decima giornata di ritorno del girone B di serie D. Mister Amelia perde dopo pochi minuti Boubacar Kanta, il suo riferimento offensivo, e inserisce Damiano Marras. I biancazzurri fanno la partita, se si eccettuano proprio i primi minuti di gara in cui Crotti colpisce la parte alta della traversa con una conclusione dalla distanza, ma difettano almeno in tre circostanze nell'ultimo passaggio e così a sbloccare il risultato è la Casatese Merate al 38': cross di Crotti dalla trequarti destra dell'attacco dei lecchesi e perentorio stacco in area di Carannante che batte Uccelletti e fa 0-1. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Nuova Sondrio: tre punti che valgono doppioTorna alla vittoria la Nuova Sondrio che espugna il campo della Castellanzese con il punteggio di 2-1 nel match valido per la quinta giornata di... Prestazione di altissimo livello a Villafranca: per l'Omag arrivano tre punti d'oroUna vittoria netta, costruita con lucidità, continuità e grande spirito di squadra, che vale molto più del risultato finale. Tutti gli aggiornamenti su Nuova Sondrio Temi più discussi: Nuova Sondrio: riparte la rincorsa alla salvezza; Tabellino partita Nuova Sondrio vs Leon; Juniores Nazionali - Sempre gran Piacenza, batte 3-2 la Nuova Sondrio e rimane in vetta. Tripletta di Nicola Trombetta; Nuova Sondrio: cuore e grinta della Juniores a Piacenza, goleada storica per l’Under 16. Serie D. Brutta caduta esterna per la Casatese contro la Nuova SondrioLa formazione di Amelia s’impone 2-1 sulla squadra di Commisso In gol Carannante (C) al 38?, i padroni di casa rispondonocon Badjie (S) al 45? e Escudero (S) al 75? SONDRIO – Dopo una settimana di sto ... msn.com Nuova Sondrio, rimonta e vittoria: Casatese Merate battuta 2-1 alla CastellinaUna buona vittoria e un boccata d'ossigeno. La Nuova Sondrio Calcio supera la Casatese Merate per 2-1 alla Castellina ... valtellinanews.it Nuova Sondrio Calcio batte Casatese Merate 2-1: vittoria alla Castellina #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook