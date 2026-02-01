Nuova Sondrio | tre punti che valgono doppio

La Nuova Sondrio torna a vincere e conquista tre punti importanti sul campo della Castellanzese, battendola 2-1. La squadra di casa aveva aperto le marcature, ma i lombardi sono riusciti a ribaltare il risultato nel secondo tempo, portando a casa una vittoria fondamentale nel campionato di serie D.

Torna alla vittoria la Nuova Sondrio che espugna il campo della Castellanzese con il punteggio di 2-1 nel match valido per la quinta giornata di ritorno del girone B del campionato di serie D. Nel primo tempo, succede tutto nel giro di un minuto: al 21' la Castellanzese si porta in vantaggio su calcio di rigore concesso per un fallo di Ramirez Martinez su Boccadamo e trasformato da Chessa con una conclusione centrale. Il pareggio della Nuova Sondrio arriva già al 22': Vasil cerca spazio al limite dell'area, scambia con Longo e lascia partire una conclusione precisa che manda il pallone a infilarsi nell'angolino basso alla destra di Poli.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su Nuova Sondrio Castellanzese

La Carrarese si prepara ad affrontare il match contro il Bari allo stadio dei Marmi, in una sfida che assume particolare importanza in chiave di classifica.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Nuova Sondrio Castellanzese

Argomenti discussi: La Nuova Sondrio cade ancora; Varesina e Castellanzese a caccia dei tre punti contro Real Calepina e Oltrepò; Sconfitta amara e ingiusta: la Nuova Sondrio cade di misura contro il Villa Valle; Calcio dilettanti, Villa Valle e Zognese tre punti d’oro. Tonfo dell’Accademia Alta valle.

Tonfo pesante per la Varesina: anche il Sondrio fa festa a Venegono SuperioreDopo i segnali positivi di inizio anno le Fenici cadono tra le mura amiche contro i valtellinesi che segnano due volte nel secondo tempo con Vasil ed Escudero e portano via i tre punti dall'Elmec Sola ... varesenews.it

Varesina rivoluzionata dal mercato per l’esame Villa Valle, Castellanzese contro la Nuova SondrioDomenica 1 febbraio Fenici e neroverdi scenderanno in campo alle 14.30 per la ventiduesima giornata, Entrambe saranno impegnate tra le mura amiche e dovranno fare di tutto per portare a casa dei punti ... varesenews.it

La Biennale di Sondrio presenta la sua nuova identità visiva, un racconto potente che accompagna il territorio verso le Olimpiadi della Cultura. Un progetto che trasforma le montagne valtellinesi in un palcoscenico a cielo aperto, simbolo di apertura, creatività - facebook.com facebook