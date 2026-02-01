Prestazione di altissimo livello a Villafranca | per l' Omag arrivano tre punti d' oro

L’Omag ha conquistato tre punti importanti a Villafranca con una prestazione di alto livello. La squadra ha giocato con lucidità e grande spirito di gruppo, portando a casa una vittoria netta che vale più dei tre punti in classifica. La partita si è messa subito bene, con l’Omag che ha dimostrato compattezza e determinazione dall’inizio alla fine.

Una vittoria netta, costruita con lucidità, continuità e grande spirito di squadra, che vale molto più del risultato finale. Sul campo di Villafranca, San Giovanni in Marignano sfodera una prestazione corale di altissimo livello, imponendo ritmo, ordine e qualità in ogni fondamentale e dimostrando grande maturità nei momenti chiave del match. Un successo mai realmente in discussione, frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto tutte le atlete scese in campo, sempre attente, determinate e compatte. Tre punti d'oro, fondamentali per la classifica, che ci consentono di salire in terzultima posizione e di entrare finalmente in zona salvezza.

