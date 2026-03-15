Una nuova generazione della Mercedes Classe A è prevista per il 2028. Sebbene non siano ancora state pubblicate immagini ufficiali, alcune informazioni trapelate indicano che il modello 2028 potrebbe presentare modifiche significative rispetto all’attuale versione. La casa automobilistica sta lavorando a questa evoluzione, ma i dettagli precisi rimangono ancora secretati.

La futura Mercedes?Benz Classe A del 2028 sarà probabilmente molto diversa da quella di oggi. Non esistono ancora foto ufficiali, ma dalle informazioni trapelate si capiscono alcune cose abbastanza chiare. Il modello doveva non essere più rinnovato, ma un cambio di strategie aziendali farà “resuscitare” l’auto. sarà sempre quindi la vettura d’attacco della gamma della Stella. 1? Nuova piattaforma e tecnologia. La prossima generazione nascerà sulla nuova piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture), progettata per auto compatte elettriche e ibride. Questo significa: Versione elettrica con architettura 800 volt. autonomia teorica fino a circa 700 km. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mercedes Classe A 2028: nuova generazione in arrivo

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