Mercedes Classe S | primo sguardo alla nuova generazione

La nuova Mercedes Classe S si prepara al debutto, previsto per il 29 gennaio. In un breve video, il CEO della casa tedesca ha mostrato in anteprima alcune immagini della vettura ancora parzialmente camuffata. Si tratta di una generazione rinnovata che promette aggiornamenti sia estetici sia tecnologici. Un’anteprima che anticipa le novità di un modello di riferimento nel segmento delle berline di lusso.

In occasione dei festeggiamenti per i propri 140 anni, la casa di Stoccarda svelerà la nuova versione di una delle auto più iconiche del marchio, celebrando così una tradizione di innovazione lunga oltre un secolo. In attesa della première mondiale, Ola Källenius, Ceo di Mercedes, ha fornito qualche anticipazione sulle principali novità che riguarderanno la Mercedes Classe S, che promette di fare numerosi passi avanti in termini di tecnologia, comfort e sicurezza. Come ha annunciato il Ceo in un breve video su YouTube, saranno infatti circa 2.700 – più del 50% di quelli presenti sulla vettura - i componenti nuovi o aggiornati montati sulla nuova auto ammiraglia del marchio tedesco, che contribuiscono a una delle evoluzioni più significative nella storia del modello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

