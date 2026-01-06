Nuova Dacia Sandero 2028 | la quarta generazione anche elettrica?

La nuova Dacia Sandero 2028, prevista per il 2027-2028, rappresenta un aggiornamento importante del modello. Oltre alle versioni con motori a combustione e ibride, sarà disponibile una versione completamente elettrica, in linea con le tendenze di mobilità sostenibile. Questa evoluzione mira a offrire un’alternativa più efficiente e moderna, mantenendo l’essenziale della filosofia Dacia di praticità e accessibilità.

Sì — la nuova generazione della Dacia Sandero attesa nel 2027-2028 avrà anche una versione completamente elettrica, oltre alle varianti con motori a combustione e motorizzazioni ibride. Cosa sappiamo finora sulla Sandero 2028. Tempistiche La quarta generazione è prevista tra fine 2027 e inizio 2028. Probabilmente le vendite inizieranno dopo la metà del 2028.. Versione elettrica Il CEO di Dacia, Denis Le Vot, ha confermato più volte che la nuova Sandero sarà offerta con una variante elettrica pura oltre alle versioni tradizionali.. Questo significa che per la prima volta il modello avrà un'opzione zero emissioni, in linea con gli obiettivi di elettrificazione del gruppo Renault e le normative UE sulle emissioni.

Dacia Sandero a GPL, quali sono i suoi consumi? Nel suo segmento è al top - La Dacia Sandero a GPL raggiunge picchi compresi tra 5,5 e 7 litri di consumi, un risultato a dir poco eccezionale. reportmotori.it

Nuova Sandero: motori, novità e prezzi da 14.800 euro - Le novità dell’aggiornamento riguardano l’estetica, con una nuova firma luminosa a T rovesciata, una calandra di nuovo disegno e plastica Starkle per i passaruota della Stepway. quattroruote.it

C-Neo: la nuova scommessa della Dacia per il 2026 In arrivo nell’autunno del 2026 la berlina a cinque porte di dimensioni medie, pensata per riproporre tutti gli elementi che hanno caratterizzato il successo delle Dacia negli ultimi anni. #dacia - facebook.com facebook

Dacia Evader, in arrivo nel 2026 la nuova citycar elettrica economica x.com

