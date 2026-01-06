Beko sta affrontando una fase di riorganizzazione presso il suo stabilimento di Siena. Dopo la conclusione delle attività di produzione a novembre, il sito sta attualmente procedendo con lo smantellamento delle attrezzature. Questa operazione segna un passo importante nel processo di rilancio industriale, che mira a riposizionare l’azienda nel territorio e a garantire una futura ripresa delle attività produttive.

L’inizio del nuovo anno si apre con gli occhi puntati allo stabilimento Beko di Siena. Qui la produzione è terminata alla fine di novembre e il mese scorso sono iniziate le operazioni di svuotamento del sito con la rimozione di macchinari e attrezzatura. Sernet, l’advisor incaricato dalla multinazionale turca di selezionare le manifestazioni di interesse di potenziali investitori interessati al rilancio dell’area di viale Toselli, continua a lavorare nel massimo riserbo alla luce delle numerose candidature ricevute. Al contempo ’Sviluppo Industriale Siena srl’, la società costituita dal Comune (che partecipa al 20%) con Invitalia, ora proprietaria del sito industriale, dovrà riunire il proprio Cda, dove siede il manager Gabriele Corradi, e avviare le operazioni di bonifica per rendere l’area attrattiva ai potenziali investitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Beko, corsa contro il tempo per il rilancio industriale del sito

Leggi anche: Rilancio del sito Beko. Tre investitori in lizza. Società con Invitalia. Il Comune accelera

Leggi anche: Beko, altre 62 uscite a fine anno. Restano in azienda 170 lavoratori. La strategia per il rilancio del sito

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Beko, corsa contro il tempo per il rilancio industriale del sito.

Beko, corsa contro il tempo per il rilancio industriale del sito - Qui la produzione è terminata alla fine di novembre e il mese scorso sono iniziate le operazioni di svuotamento ... msn.com