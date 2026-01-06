Beko corsa contro il tempo per il rilancio industriale del sito
Beko sta affrontando una fase di riorganizzazione presso il suo stabilimento di Siena. Dopo la conclusione delle attività di produzione a novembre, il sito sta attualmente procedendo con lo smantellamento delle attrezzature. Questa operazione segna un passo importante nel processo di rilancio industriale, che mira a riposizionare l’azienda nel territorio e a garantire una futura ripresa delle attività produttive.
L’inizio del nuovo anno si apre con gli occhi puntati allo stabilimento Beko di Siena. Qui la produzione è terminata alla fine di novembre e il mese scorso sono iniziate le operazioni di svuotamento del sito con la rimozione di macchinari e attrezzatura. Sernet, l’advisor incaricato dalla multinazionale turca di selezionare le manifestazioni di interesse di potenziali investitori interessati al rilancio dell’area di viale Toselli, continua a lavorare nel massimo riserbo alla luce delle numerose candidature ricevute. Al contempo ’Sviluppo Industriale Siena srl’, la società costituita dal Comune (che partecipa al 20%) con Invitalia, ora proprietaria del sito industriale, dovrà riunire il proprio Cda, dove siede il manager Gabriele Corradi, e avviare le operazioni di bonifica per rendere l’area attrattiva ai potenziali investitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
