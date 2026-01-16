Guai in famiglia per Musk la madre di uno dei suoi figli fa causa contro Grok | Spogliata senza consenso
La famiglia di Elon Musk ha presentato una causa contro Grok, il chatbot sviluppato dal gruppo di Musk, accusandolo di generare immagini a sfondo sessuale senza consenso. La denuncia si aggiunge alle critiche rivolte al sistema, evidenziando le questioni etiche e di privacy legate all’uso di intelligenza artificiale in ambito mediatico e familiare. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla responsabilità delle tecnologie emergenti e sui limiti dell’automazione.
Non solo l'Autorità che regolamenta i media britannici, anche la famiglia di Elon Musk attacca il suo chatbot di produrre immagini a sfondo sessuale senza il consenso delle vittime. Ashley St. Clair, madre di uno dei figli del patron di X e Tesla, ha infatti intentato una causa legale contro la. 🔗 Leggi su Today.it
