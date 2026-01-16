Guai in famiglia per Musk la madre di uno dei suoi figli fa causa contro Grok | Spogliata senza consenso

La famiglia di Elon Musk ha presentato una causa contro Grok, il chatbot sviluppato dal gruppo di Musk, accusandolo di generare immagini a sfondo sessuale senza consenso. La denuncia si aggiunge alle critiche rivolte al sistema, evidenziando le questioni etiche e di privacy legate all’uso di intelligenza artificiale in ambito mediatico e familiare. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla responsabilità delle tecnologie emergenti e sui limiti dell’automazione.

I titoli del nostro tg, tra poco (alle 19.35) su Rai Tre e sul canale 811 del digitale terrestre. COLPO ALLA 'NDRANGHETA Nuova operazione contro il clan Arabia nel Reggiano. Nei guai un nipote del boss che gestiva gli affari di famiglia dal carcere. Sotto seque - facebook.com facebook

La principessa Mette-Marit di Norvegia si prepara a un possibile trapianto di polmone a causa della fibrosi polmonare, mentre la famiglia è segnata anche dai gravi guai giudiziari del figlio Marius Borg Høiby. Un Natale difficile per la Casa Reale x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.