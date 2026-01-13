Banca Investis e SFEM siglano la fusione di Arsenale Real Estate SGR in Symphonia SGR e l' ingresso del family office Stevato nel capitale

Banca Investis, supportata da Attestor, e SFEM, family office della famiglia Stevanato, hanno firmato un accordo per la fusione di Arsenale Real Estate SGR in Symphonia SGR. L'operazione prevede anche l’ingresso del family office Stevato nel capitale di Symphonia SGR, segnando un passo importante nel settore della gestione patrimoniale e degli investimenti immobiliari in Italia.

Banca Investis, con il supporto del proprio azionista Attestor, e SFEM, family office della famiglia Stevanato, hanno sottoscritto un accordo che prevede la fusione per incorporazione di Arsenale Real Estate SGR in Symphonia SGR. All'esito dell'operazione, SFEM, attuale azionista unico di Arsenale R.

Banca Investis, accordo con famiglia Stevanato per fusione di Arsenale Real Estate in Symphonia SGR - Banca Investis, con il supporto del proprio azionista Attestor, e SFEM, family office della famiglia Stevanato, hanno sottoscritto un accordo che prevede la fusione per incorporazione di ... finanza.repubblica.it

Banca Investis sceglie Ilaria Romagnoli come ceo di sgr Symphonia. Alla top banker anche l'asset management di gruppo - Si tratta di Ilaria Romagnoli, banker di lunghissimo corso che lo scorso venerdì ha annunciato le ... milanofinanza.it

