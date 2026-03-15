Novate la Scuola di musica in aiuto ai feriti di Crans Montana

Venerdì 6 marzo, la Scuola di musica di Novate ha organizzato un'iniziativa per aiutare i feriti di Crans Montana. L'evento è stato promosso dalla scuola con l’obiettivo di raccogliere fondi e supportare le persone coinvolte nella vicenda. La giornata ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti, che hanno contribuito con concerti e attività benefiche.

E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Ha detto Jim Rohn, imprenditore e speaker statunitense di fama mondiale: “una persona che ha. È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 52 anni, con. Si sono concluse le iscrizioni online per l’anno scolastico 20262027, e la Lombardia conferma il suo. Due turisti italiani sono stati sorpresi all’aeroporto di Malpensa con otto esemplari di corallo protetto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Novate, la Scuola di musica in aiuto ai feriti di Crans Montana Articoli correlati Macerata, l’aiuto ai feriti di Crans Montana: “Taglio gratis a chi dona i capelli”Macerata, 28 gennaio 2026 – Anche Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo prende parte alla catena di solidarietà delle donazioni di capelli... Mattarella al Niguarda, la visita a sorpresa ai feriti di Crans-Montana: «Ridiamo una vita piena a questi ragazzi. Grazie ai medici»A Milano per la prima tappa inaugurale delle Olimpiadi, stasera al Teatro alla Scala, Sergio Mattarella è andato all'ospedale Niguarda per un... Una raccolta di contenuti su Novate la Scuola di musica in aiuto ai... Temi più discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Genitori e bambini al lavoro per abbellire la scuola di via Gentilino: Così la comunità si unisce; Storie di milanesi che hanno scelto Merate come buen retiro; Iscrizioni a scuola: uno studente su due sceglie il liceo. A settembre 900 alunni in meno in prima superiore. Novate, la Scuola di musica in aiuto ai feriti di Crans MontanaNovate, la Scuola di musica in aiuto ai feriti di Crans Montana Venerdì 6 marzo la Scuola di musica città di Novate ha organizzato un concerto al Teatro ... ilnotiziario.net La boxe fa scuola a NovateWe Are Boxing, la boxe entra nella scuola all’Iss Lagrange. Si tratta di sport, storie e valori al centro del progetto presentato e iniziato nel liceo sportivo della scuola superiore, a cura della ... ilgiorno.it Nel passaggio di ruolo da scuola primaria a scuola secondaria di II grado, domanda volontaria, gli anni di servizio alla scuola primaria valgono 6 punti facebook Domenica 15 marzo sarò a "Sfide - La scuola di tutti" per condurre un workshop sull'utilizzo del #rap come #strumentodidattico. Dalle 12:00 alle 13:30 a Fiera Rho (Milano) x.com