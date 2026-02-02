Mattarella al Niguarda la visita a sorpresa ai feriti di Crans-Montana | Ridiamo una vita piena a questi ragazzi Grazie ai medici

Il presidente Mattarella ha fatto una visita a sorpresa all’ospedale Niguarda di Milano, dove si trovano i feriti di Crans-Montana. Ha incontrato familiari e medici, stringendo loro la mano e ascoltando le storie di chi sta lottando per riacquistare la salute. Il capo dello Stato ha detto chiaramente che bisogna fare tutto il possibile per ridare una vita piena a questi ragazzi. La visita si inserisce nella sua giornata milanese, inaugurale delle olimpiadi, ma lui ha preferito dedicare un momento ai feriti, ringraziando i medici

A Milano per la prima tappa inaugurale delle Olimpiadi, stasera al Teatro alla Scala, Sergio Mattarella è andato all'ospedale Niguarda per un abbraccio ai ragazzi feriti nel tragico incendio di Crans Montana. Una visita a sorpresa, fuori dall'agenda ufficiale. Senza giornalisti, fotografi e cameramen al seguito, il capo dello Stato ha fatto un giro nel reparto per informarsi del lungo e difficile percorso di riabilitazione. Abbracciando i familiari, Mattarella ha detto che «i ragazzi devono farcela, dobbiamo riconsegnare loro una vita piena». E ai medici: «Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza».

