Novara Re Umberto I e Vittorio Emanuele II tornano a casa

A Novara sono stati restaurati due dipinti raffiguranti Vittorio Emanuele II e Re Umberto I, entrambi con cornice dorata a foglia oro. I quadri, appartenenti ai Musei civici, erano stati conservati in deposito a causa di danni subiti nel tempo. Il progetto di restauro si è appena concluso, e i dipinti sono stati riportati nelle collezioni espositive della città.

Restaurati, grazie alla Fondazione Comunità Novarese, i due dipinti appartenenti alle collezioni dei Musei civici novaresi "I due quadri - commenta il presidente Ghinetti - si trovavano originariamente a Palazzo Cacciapiatti Fossati fino a che, quello raffigurante Re Umberto I venne danneggiato con una coltellata e il Comune decise di rimuovere entrambi per restaurarli. Gli anni sono passati e, la scorsa estate, ho chiesto di poterli riavere, coinvolgendo la Fondazione Comunità Novarese per sostenere i costi dei lavori di restauro. Questi due quadri sono preziosi non solo perché arredano in modo unico gli ambienti del Palazzo ma anche perché raccontano una storia speciale di un luogo altrettanto speciale che mi piacerebbe, sempre di più, aprire alla cittadinanza". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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