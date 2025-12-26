Continua la magia delle feste a Pisa con una serie di eventi organizzati da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con Pisamo e con il Comune di Pisa, che animeranno Piazza Vittorio Emanuele II e il Loggiato delle Poste con spettacoli, arte, musica e grandi emozioni per tutte le età. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Cosa c'è in Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa per il fine settimana

Leggi anche: 'Regioni d'Europa' in Piazza Vittorio Emanuele II

Leggi anche: Raduno Pro Pal in Piazza Duomo a Milano, imbrattato il monumento a Vittorio Emanuele II

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Capodanno a Ferrara c' è l’incendio del Castello Estense per la notte più attesa dell’anno Il programma; Piazza d’Armi il futuro è più vicino C’è l’accordo tra Comune e Invimit in nome dello sviluppo sostenibile; Referendum giustizia il giallo della data | cosa c' è dietro; Scomparsa di Emanuela Orlandi | chi è Laura Casagrande compagna della scuola di musica indagata per false informazioni.

Capodanno in piazza in Puglia: segna tutte le date! Che cosa farai il 31 Lascia un commento se manca il tuo comune. . . . #pugliazon #puglia #capodanno - facebook.com facebook

Cosa sono quelle "cose" in piazza Maggiore | VIDEO x.com