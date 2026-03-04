A Udine, la Curva Ovest del Palasport P. è stata intitolata a Stefano Capitanio. Si tratta di un gesto simbolico che coinvolge direttamente la comunità locale, con l’obiettivo di ricordare una figura importante per la città. L’evento rappresenta una scelta pubblica di riconoscimento, senza coinvolgere motivazioni o cause specifiche, e si inserisce in un contesto di valorizzazione del patrimonio locale.

Un gesto simbolico, radicato nella memoria della comunità, segna una valorizzazione significativa per Udine: l'intitolazione della Curva Ovest del Palasport Primo Carnera a Stefano Capitanio, a distanza di un anno dalla scomparsa della figura più presente tra i tifosi locali. L'iniziativa è nata dalla voglia di chi vive lo stadio come punto di ritrovo e appartenenza, ed è stata accolta dal club come un riconoscimento definitivo che rende eterna la sua memoria. Con la nuova intitolazione, la Curva Ovest assume un significato ancora più pregnante per la squadra e la tifoseria. Il posizionamento è confermato in Fila 1, Posto 7, una collocazione che non verrà più venduta, diventando un punto di riferimento permanente per ricordare Stefano in ogni partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Curva Ovest intitolata a Stefano Capitanio

