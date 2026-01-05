Tennis Novak Djokovic annuncia il forfait dal torneo di Adelaide
Novak Djokovic ha annunciato il forfait dal torneo di Adelaide, suscitando attenzione tra gli appassionati di tennis. La decisione arriva in un momento di cambiamenti e riflessioni per il campione serbo, che si concentra su nuovi obiettivi e preparazioni. Questa scelta sottolinea l’importanza di adattarsi alle circostanze e di mantenere un approccio professionale nel percorso sportivo.
Novak Djokovic, negli ultimi giorni, ha fatto parlare molto di sé e non per le sue vicende sul campo da tennis. Dopo aver comunicato nella giornata di ieri la decisione di separarsi dalla PTPA, l’associazione dei giocatori da lui stesso co-fondata, parlando di una mancanza di trasparenza e di alcune divergenze sui valori per cui era nata proprio al PTPA, oggi il campione serbo ha annunciato che non prenderà parte all’ATP 250 di Adelaide. Questo torneo doveva servire a Djokovic proprio per preparare al meglio gli Australian Open. Il serbo non scende in campo dal torneo di Atene, vinto in finale contro Lorenzo Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Tennis, Djokovic salta Adelaide: nessun torneo prima di Melbourne
Leggi anche: Atp Parigi, arriva il forfait di Novak Djokovic
Perché Djokovic ha deciso di lasciare il sindacato che aveva fondato: un addio inaspettato; “Conosco Djokovic, si ritirerà dal tennis in un modo speciale…”; La previsione del giornalista serbo Ozmo su Djokovic: “Vi rivelo come si ritirerà Nole”; Novak Djokovic si ritira dal sindacato dei giocatori che ha cofondato.
Tennis, Novak Djokovic annuncia il forfait dal torneo di Adelaide - Novak Djokovic, negli ultimi giorni, ha fatto parlare molto di sé e non per le sue vicende sul campo da tennis. oasport.it
ATP Adelaide, forfait di Djokovic: “Non sono fisicamente pronto. Testa all’Australian Open” - Non inizierà con l’ATP 250 di Adelaide il 2026 di Novak Djokovic, torneo vinto nel 2023, al via il prossimo 12 gennaio. ubitennis.com
Novak Djokovic non disputerà l'Atp 250 di Adelaide: tornerà agli Australian Open - L'ufficialità è arrivata attraverso il suo profilo Instagram, annunciando l'assenza nell'Atp 250 di Adelaide in cui r ... tennisworlditalia.com
Novak Djokovic ha annunciato ieri di aver lasciato la PTPA, il sindacato per giocatori di tennis da lui stesso fondato e promosso. «Questa decisione è frutto di continue preoccupazioni in merito a trasparenza, governance e al modo in cui la mia voce e la mia i - facebook.com facebook
Djokovic fa un passo indietro Novak lo dice chiaramente, citando dubbi su trasparenza e governance del sindacato che lui stesso aveva creato. Una presa di posizione netta, che scuote il mondo del tennis proprio alla vigilia della nuova stagione #Tennis x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.