Novak Djokovic ha annunciato il forfait dal torneo di Adelaide, suscitando attenzione tra gli appassionati di tennis. La decisione arriva in un momento di cambiamenti e riflessioni per il campione serbo, che si concentra su nuovi obiettivi e preparazioni. Questa scelta sottolinea l’importanza di adattarsi alle circostanze e di mantenere un approccio professionale nel percorso sportivo.

Novak Djokovic, negli ultimi giorni, ha fatto parlare molto di sé e non per le sue vicende sul campo da tennis. Dopo aver comunicato nella giornata di ieri la decisione di separarsi dalla PTPA, l’associazione dei giocatori da lui stesso co-fondata, parlando di una mancanza di trasparenza e di alcune divergenze sui valori per cui era nata proprio al PTPA, oggi il campione serbo ha annunciato che non prenderà parte all’ATP 250 di Adelaide. Questo torneo doveva servire a Djokovic proprio per preparare al meglio gli Australian Open. Il serbo non scende in campo dal torneo di Atene, vinto in finale contro Lorenzo Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennis, Novak Djokovic annuncia il forfait dal torneo di Adelaide

Leggi anche: Tennis, Djokovic salta Adelaide: nessun torneo prima di Melbourne

Leggi anche: Atp Parigi, arriva il forfait di Novak Djokovic

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Perché Djokovic ha deciso di lasciare il sindacato che aveva fondato: un addio inaspettato; “Conosco Djokovic, si ritirerà dal tennis in un modo speciale…”; La previsione del giornalista serbo Ozmo su Djokovic: “Vi rivelo come si ritirerà Nole”; Novak Djokovic si ritira dal sindacato dei giocatori che ha cofondato.

Tennis, Novak Djokovic annuncia il forfait dal torneo di Adelaide - Novak Djokovic, negli ultimi giorni, ha fatto parlare molto di sé e non per le sue vicende sul campo da tennis. oasport.it