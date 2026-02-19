Scompare chef di 53 anni lavorava in Val d’Orcia | ricerche a tappeto

Massimiliano Ferraiuolo, chef di 53 anni, scompare improvvisamente nella zona della Val d’Orcia. La sua assenza preoccupa amici e colleghi, che hanno avviato ricerche intense nel territorio. Ferraiuolo, nato il 13 novembre 1972 e residente a Gioia Sannitica, lavorava in un albergo della zona da diversi anni. I suoi cari hanno riferito che l’ultima volta è stato visto qualche giorno fa, mentre si trovava nel suo ristorante. Le autorità hanno intensificato le indagini per rintracciarlo.

Val d'Orcia (Siena), 18 febbraio 2026 – Il suo lavoro era in Val d'Orcia. Faceva lo chef in un albergo, Massimiliano Ferraiuolo, nato il 13 novembre 1972, residente a Gioia Sannitica. La località dell'alto Casertano dove si recava ogni volta che i turni di lavoro glielo consentivano. L'uomo, 53 anni, è scomparso dalla mattina del 15 febbraio scorso proprio dall'abitazione in Campania dove vive anche la madre. E' stata quest'ultima a dare l'allarme. Studioso trovato morto nella camera da letto. Arriva la polizia scientifica E subito anche il Comune ha diffuso sui social una scheda con alcune informazioni dello chef che è alto un metro e 75, ha capelli brizzolati e corporatura robusta.