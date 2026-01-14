Il segno di Iris Origo. Val d’Orcia terra eletta.

Il segno di Iris Origo nella Val d’Orcia rappresenta un omaggio alla sua memoria e al suo impegno. Ricordata ogni giugno con la tradizionale camminata, questa figura storica contribuì a salvare vite durante il 1944, guidando un gruppo di persone, tra cui 32 bambini, attraverso momenti di grande difficoltà. La sua storia rimane un esempio di coraggio e solidarietà in un territorio ricco di memoria e cultura.

A Iris Origo sono intitolate strade e scuole. Ogni anno, a giugno, viene ricordata la ‘camminata’, condotta insieme al marito Antonio, che, nel ’44, significò la salvezza per un gruppo di persone, tra cui 32 bambini, sottratte ai bombardamenti che precedettero la liberazione della Val d ‘Orcia e della Val di Chiana. Il libro ‘ Guerra in Val d’Orcia ’, un diario asciutto e puntuale, scritto da Iris e pubblicato nel ’47, è considerato un caposaldo della vasta letteratura su quei fatti. Eppure di Iris Origo, nata in Inghilterra nel 1902, da padre americano e mamma inglese, e morta in Italia, dove si era trasferita ancora adolescente, nel 1988, non è sufficientemente conosciuta la biografia, costellata di eventi significativi che hanno ‘plasmato’ il destino di quel magnifico angolo della Val d’Orcia denominato La Foce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

