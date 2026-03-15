Notte degli Oscar 2026 dove vederla stasera in tv e streaming | orario scaletta e tutte le info

La Notte degli Oscar 2026 si terrà questa sera al Dolby Theatre di Hollywood, a Los Angeles. La cerimonia sarà trasmessa in diretta in TV e streaming, con un orario da comunicare e una scaletta che prevede la premiazione di diversi film e artisti. Prima dell’evento, si svolgerà il tradizionale red carpet, con molte star che sfileranno davanti alle telecamere.

Oggi, 15 marzo, ci sarà la Notte degli Oscar. La prestigiosa cerimonia andrà in diretta dal Dolby Theatre di Hollywood, a Los Angeles, e sarà preceduta, come ogni anno, dal red carpet, dove sfileranno numerose star. Nel corso dell’evento, saranno assegnate 24 statuette, che decreteranno i vincitori nelle numerose categorie. Ecco tutte le informazion i da sapere per prepararsi a questa lunga notte. Oscar 2026, dove vederla stasera in tv e streaming: scaletta, orario e tutte le informazioni. L’attesa è alle stelle per tutti gli appassionati di cinema. Gli Oscar 2026, anche quest’anno, saranno trasmessi in diretta da Los Angeles. In America si comincerà tra le 15:30-16:00 con il red carpet, a cui parteciperanno numerosissime celebrità, ma le premiazioni inizieranno intorno alle 17. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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