Tutto pronto a Riyad per la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna: orario del calcio d'inizio, diretta in chiaro, streaming gratuito e le scelte dei due allenatori Napoli e Bologna si sfidano stasera, lunedì 22 dicembre Al-Awwal Park di Riyad,in Arabia Saudita per la finale della Supercoppa Italiana 2025. Siamo arrivati all'atto conclusivo della Final Four che ha messo di fronte Inter, Milan e le due finaliste di questa sera. Ecco dove vedere la partita e le probabili formazioni. Perchè la Supercoppa Italiana si gioca in Arabia Saudita Le partite si giocano a Riad perché la Lega Serie A ha siglato un accordo commerciale pluriennale con il Ministero dello Sport dell'Arabia Saudita per ospitare la Supercoppa Italiana all'estero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Napoli-Bologna finale di Supercoppa Italiana: dove vederla stasera in TV, streaming, orario, e formazioni

Leggi anche: Napoli-Bologna in finale di Supercoppa Italiana, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Leggi anche: Bologna-Inter, Supercoppa Italiana: dove vederla stasera in TV, streaming, orario, e probabili formazioni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Verso Napoli-Bologna, finale di Supercoppa: i 43 giorni che hanno cambiato gli azzurri, il piano di Italiano per l'impresa; Napoli-Bologna: le probabili formazioni della finale e dove vederla in tv; Napoli-Bologna, le probabili formazioni della finale di Supercoppa italiana; Pronostico Napoli-Bologna quote analisi finale Supercoppa 2025.

Napoli-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Supercoppa italiana - Gli azzurri di Antonio Conte, dopo aver eliminato il Milan, affrontano i rossoblù di Vincenzo Italiano, vittoriosi ai calci di rigore contro l'Inter ... tuttosport.com