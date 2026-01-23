La Marcialonga 2026 si svolgerà domenica 25 gennaio, rappresentando la 53ª edizione di questa prestigiosa maratona di sci di fondo. L’evento, che si estende per circa 70 km, richiama ogni anno numerosi appassionati. In questa guida troverai informazioni sugli orari, i modi per seguire la gara in TV e streaming, per vivere al meglio questa tradizione sportiva.

Domenica 25 gennaio andrà in scena la Marcialonga 2026. Si tratta della celeberrima Ski-Marathon, una grande classica dello sci di fondo giunta alla sua 53ma edizione e che vanta una tradizione unica nel suo genere, con la capacità di richiamare un sempre crescente numero di partecipanti e di mantenere intatto il suo fascino più intimo lungo 70 km davvero esemplari. In Trentino, tra Val di Fiemme e Val di Fassa, si consumerà uno degli eventi più attesi dell’inverno, tra atleti di punta e anche semplici amatori, desiderosi di cimentarsi con un tracciato decisamente impegnativo e che toglie il fiato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marcialonga 2026: orario, dove vederla in tv e streaming

One Point Slam 2026 oggi: orario, dove vederla in tv e streamingL’One Point Slam 2026 si svolge durante la Opening Week degli Australian Open, offrendo un torneo di esibizione innovativo.

Musetti-Rublev, ATP Hong Kong 2026: orario semifinale, dove vederla in tv e streamingLorenzo Musetti si prepara a disputare la semifinale del torneo ATP 250 di Hong Kong 2026 contro Andrej Rublev.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Engadin La Diagonela: liste di partenza, orari di partenza e dove guardare.

Marcialonga 2026: orario, dove vederla in tv e streamingDomenica 25 gennaio andrà in scena la Marcialonga 2026. Si tratta della celeberrima Ski-Marathon, una grande classica dello sci di fondo giunta alla sua ... oasport.it

“Persone che scavalcano muri”, il corso di formazione e informazione sulle migrazioni forzate promosso dal Centro Astalli Il corso prevede un ciclo di 6 incontri a cadenza settimanale, tutti in orario serale (18.00-20.00), al MUSE – Museo delle Scienze. Il primo - facebook.com facebook