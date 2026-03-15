La notte degli Oscar 2026 si terrà il 15 marzo e sarà possibile seguire la diretta in diretta streaming o in TV. L’evento si svolgerà in una location non ancora comunicata e vedrà la consegna dei premi nelle varie categorie cinematografiche. Sono previsti interventi di presentatori e ospiti speciali, mentre le nomination sono state annunciate nelle settimane precedenti.

Per gli appassionati di cinema l’attesa è quasi giunta al termine. La sera del 15 marzo, quando in Italia saranno più o meno le due del mattino tra il 15 e il 16 - verranno finalmente consegnati gli Oscar 2026, che andranno a premiare il meglio della stagione cinematografica che ci siamo lasciati alle spalle. La serata si svolgerà nell’ormai canonica location del Dolby Theatre di Los Angeles. A condurre la serata ci sarà il comico e presentatore Conan O’Brien, che torna sul palco dei Premi Oscar per il secondo anno consecutivo. Come si è evinto dalle nomination, quest’anno gli Oscar hanno introdotto una categoria del tutto nuovo, quella dedicata al Miglior Casting, tuttavia le novità della serata e la cerimonia stessa rischiano di essere introdotte da un clima di tensione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Notte degli Oscar 2026: dove e quando vedere la diretta

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